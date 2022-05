Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали"

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волина обратился к изобретателю Илону Маску. Он просит помочь с эвакуацией из "Азовстали".

Об этом Сергей Волина написал в Facebook.

Волына обратился ко всем людям мира, чтобы они помогли сделать так, чтобы Маск увидел его сообщение.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.