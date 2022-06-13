Когти ведьмы. Как трактористка Даша выдала с потрохами всю пропаганду ОРДЛО

Даже пропагандисты местного ТВ усомнились в подсунутом им колхознике

Трактористка Даша опозорила всю фейковую республику / Коллаж "Сегодня"

Очередным провалом закончилась попытка обновленного руководства самопровозглашенного образования "ДНР" продемонстрировать местному населению, что они активно занимаются сельским хозяйством, а значит будет что им есть зимой после того, как закончатся запасы украденного у украинских фермеров. Накормить народ решили роликом о "девушке-трактористке Даше", но быстро этот фейк был разоблачен.

Что известно

"Мужчины ДНР ушли на фронт, остались одни женщины. Землю пахать некому. За руль трактора села Даша – тракторист-комбайнер. А с июня она впервые выходит на комбайне. Работа начинается каждое утро в полвосьмого. Сейчас – культивируют. Сажать будут подсолнух. Даша переживает – опоздали с посевом из-за войны. Работает до десяти вечера. Говорит, это ее вклад в победу", – говорится в пропагандистском ролике.

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Все бы ничего, если бы не два но: трактористка Даше культивирует с 8 утра до 22 вечера с массивным трехсантиметровым маникюром, в брендовой одежде и свежей укладке. Это даже насторожило пропагандистов местного ТВ, которые начали задавать наводящие вопросы.

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Диалог

Дашу спрашивают: "А вы всегда вот так?".

"Ну, да. А что делать, если мужчин нет. Надо же помогать республике!" – не понимая подвох вопроса трактористка.

"А это вам не мешает?", – продолжает пропагандист, который, надеемся, все же остался жив после этого репортажа.

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"Это мой вклад в победу. Да я привыкла!", – уверенно заявила девушка.

Обстановка