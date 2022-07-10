Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 📺 Пояснює Панюта ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Когда западное оружие изменит ход войны в Украине: прогноз эксперта (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июля, 19:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
ВСУ теперь могут наносить противнику огромный ущерб, отметил Владимир Мартыненко
РСЗО HIMARS смогут достать противника даже в глубоком тылу
РСЗО HIMARS смогут достать противника даже в глубоком тылу / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Украинская армия к августу получит достаточно высокоточного западного оружия, которое поможет изменить ход боевых действий.

Об этом доктор философии в области права, военный эксперт Владимир Мартыненко рассказал в эфире канала "Украина 24" в рамках проекта FreeДОМ.

Реклама

По мнению Мартыненко, переломный момент в этой войне уже наступил:

"Еще тогда, когда нашими защитниками разбиты огромные силы противника в Киевской области, когда они начали убегать, когда у них не получился блицкриг в Сумской, Черниговской областях – тогда уже пошел переломный момент".

Как отметил эксперт, есть второй этап – поставка высокоточного вооружения, которое способно уничтожать противника на дальней дистанции.

"Когда к нам придет это вооружение в еще больших количествах, а это планируется в августе месяце... К августу мы будем уже очень эффективно работать и уничтожать противника на максимальном расстоянии, на которое будет бить новая артиллерия. Поэтому тут вариантов у противника нету – нужно или собираться и сваливать с нашей земли, или они будут тут уничтожены", – подчеркнул он.

На вопрос, хватит ли ВСУ вооружения, чтобы остановить продвижение противника на Славянск, Краматорск и Бахмут, Мартыненко ответил:

Реклама

"Оружия не может быть в достаточном количестве, оно нужно постоянно, еще и еще. Но оружие, которое там есть, уже способно наносить огромный ущерб противнику, уничтожая его просто на подходах... Будем говорить по результатам, после того, как противника мы там начнем просто уничтожать. Я думаю, что это будет достаточно скоро, потому что оккупанты продолжают продвигаться в сторону Бахмута, Славянска, Краматорска, на Изюмском направлении, усиливают попытки продвигаться. У них мало что получается, но они туда концентрируют все свои силы. Уверен, что наших средств там достаточно для того, чтобы их отбивать".

США пообещали увеличить помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь в 7 млрд долларов с начала его президентства. Он заверил, что страна намерена продлить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", — сказал он.

Тем временем ВСУ на востоке Украины уже используют первые четыре американские РСЗО M142 HIMARS.

Реклама

В свою очередь, американский офицер в отставке Гарри Табах раскрыл правду о медленных поставках оружия для ВСУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 10 июля
1
Личный состав 37300
Личный состав
2
Танки 1641
Танки
3
ББМ 3823
ББМ
4
Артиллерия 834
Артиллерия
5
Средства ПВО 108
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 188
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2694
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
История героя-полярника
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20899.63

Binance Coin (BNB)

233

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.1

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять