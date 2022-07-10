Когда западное оружие изменит ход войны в Украине: прогноз эксперта (видео)

ВСУ теперь могут наносить противнику огромный ущерб, отметил Владимир Мартыненко

РСЗО HIMARS смогут достать противника даже в глубоком тылу / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Украинская армия к августу получит достаточно высокоточного западного оружия, которое поможет изменить ход боевых действий.

Об этом доктор философии в области права, военный эксперт Владимир Мартыненко рассказал в эфире канала "Украина 24" в рамках проекта FreeДОМ.

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По мнению Мартыненко, переломный момент в этой войне уже наступил:

"Еще тогда, когда нашими защитниками разбиты огромные силы противника в Киевской области, когда они начали убегать, когда у них не получился блицкриг в Сумской, Черниговской областях – тогда уже пошел переломный момент".

Как отметил эксперт, есть второй этап – поставка высокоточного вооружения, которое способно уничтожать противника на дальней дистанции.

"Когда к нам придет это вооружение в еще больших количествах, а это планируется в августе месяце... К августу мы будем уже очень эффективно работать и уничтожать противника на максимальном расстоянии, на которое будет бить новая артиллерия. Поэтому тут вариантов у противника нету – нужно или собираться и сваливать с нашей земли, или они будут тут уничтожены", – подчеркнул он.

На вопрос, хватит ли ВСУ вооружения, чтобы остановить продвижение противника на Славянск, Краматорск и Бахмут, Мартыненко ответил:

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"Оружия не может быть в достаточном количестве, оно нужно постоянно, еще и еще. Но оружие, которое там есть, уже способно наносить огромный ущерб противнику, уничтожая его просто на подходах... Будем говорить по результатам, после того, как противника мы там начнем просто уничтожать. Я думаю, что это будет достаточно скоро, потому что оккупанты продолжают продвигаться в сторону Бахмута, Славянска, Краматорска, на Изюмском направлении, усиливают попытки продвигаться. У них мало что получается, но они туда концентрируют все свои силы. Уверен, что наших средств там достаточно для того, чтобы их отбивать".

США пообещали увеличить помощь Украине

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь в 7 млрд долларов с начала его президентства. Он заверил, что страна намерена продлить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", — сказал он.

Тем временем ВСУ на востоке Украины уже используют первые четыре американские РСЗО M142 HIMARS.

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В свою очередь, американский офицер в отставке Гарри Табах раскрыл правду о медленных поставках оружия для ВСУ.