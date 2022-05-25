Карма набирает обороты! Саперы "ДНР" второй раз за сутки подорвались на "Азовстали"

Пострадавшие оккупанты находятся в больнице

Оккупанты подорвались на мине. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе еще два сапера с так называемой "ДНР" подорвались на мине. Это произошло 24 мая на территории "Азовстали". Сейчас пострадавшие оккупанты находятся в больнице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оба тяжелые и наши из больницы говорят – без вариантов. Хорошая новость. "Азовсталь" продолжает бороться даже сейчас", – отметил он.

Подобный случай не первый

24 мая российские военные подорвались на мине, когда разминировали завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, два средней степени и один получил легкие ранения. Считаю, что новость, которую можно считать хорошей. Возмездие неотвратимо", – написал Андрющенко.

Напомним, украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.

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