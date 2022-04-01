"Как мы вас ждали!" Жители освобожденного села радостно встретили ВСУ – видео

Украинцы обрадовались появлению наших бойцов в селе Новая Басань, которые пару дней назад прогнали оттуда оккупантов

В Черниговской области обрадовались появлению ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники освободили от российских оккупантов село Новая Басань Черниговской области. Когда ВСУ зашли на территорию населенного пункта, местные жители выходили на улицы, чтобы поприветствовать их.

Видео опубликовали в Telegram-канале SPRAVDI.

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На записи видно, что жители Нежинского района радуются появлению Вооруженных Сил Украины. Они благодарили их за то, что прогнали оккупантов и приглашали на ужин в свой дом. Но пока нашим воинам не до застолья.

ВСУ освободили села в Черниговской области

Как сообщает в Facebook глава регламентной комиссии Згуровской тергромады Евгений Чубук, вечером 30 марта от оккупантов освободили села Плоское, Светильное, Победа, Гребельки и шел тяжелый бой за поселок Новая Басань.

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По его словам, кое-где организованное отступление военных РФ превращается в паническое бегство.

"Пока у нас порядок, ситуация спокойная и абсолютно контролируемая. Вы под надежной защитой – вас защищают такие казаки, о которых НАТО только мечтает и которых рашисты боятся, как черт ладана", – добавил Чубук.

Спустя несколько часов он сообщил, что села Старая Басань и Новая Басань тоже освободили от оккупантов.