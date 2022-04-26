Из Луганской области удалось эвакуировать 95 мирных жителей (фото)

Больше всего желающих выехать оказалось в Лисичанске – 48 человек. Всех людей перевезли в безопасные города

Из Луганской области удалось эвакуировать людей / Коллаж "Сегодня"

95 жителей Луганской области удалось эвакуировать в безопасные города сегодня, 26 апреля.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Это тот примерный максимум, который нам удается делать почти каждый день. Эвакуировали из пяти городов", – говорится в сообщении.

Больше всего желающих выехать оказалось в Лисичанске – 48 человек. Удалось спасти 17 жителей села Рубежное. Также из Горного забрали 9 человек, а из Попасной – 20.

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