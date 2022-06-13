История с Мариуполем может повториться в Северодонецке — британская разведка

Российские захватчики могут начать артиллерийские обстрелы

Оккупанты могут накрыть огнем Северодонецк/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты могут так же атаковать Северодонецк, как Мариуполь. Оккупанты готовы начать обстрел после укрепления позиций.

Об этом сказала глава британской разведывательной службы McKenzie Intelligence Services Луиза Джонс в эфире Sky News.

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На химзаводе "Азот" в Северодонецке все еще находятся украинские военные вместе с несколькими сотнями мирных жителей. Джонс заявила, что это действительно очень похоже на ситуацию, которая была на "Азовстали".

"В ближайшем будущем ВС РФ могут попытаться укрепить свои позиции и начать артиллерийский обстрел "Азота", — считает Джонс.

Мариуполю грозит большая катастрофа

Российские войска не преуспели в том, чтобы захватить Северодонецк. Тем временем в Мариуполе и Херсоне сложилась критическая ситуация с лекарствами и эпидемиологической обстановкой. Что происходит на фронте, рассказала разведка Великобритании.

Бои продолжаются в районе Северодонецка. Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга.

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Россия изо всех сил пытается обеспечить основные общественные услуги населению на оккупированных территориях. Доступ к безопасной питьевой воде был непостоянным, в то время как продолжаются серьезные перебои с телефонной связью и интернет-услугами.

Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств, а в Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи холеры были зарегистрированы с мая.

Украина пережила крупную эпидемию холеры в 1995 году, и с тех пор были небольшие вспышки, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

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Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу. При этом крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты вышли на новый уровень мародерства в Мариуполе. Кроме того, мы писали, что в Россию вывезли более тысячи пленных военных из Мариуполя.