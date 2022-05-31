Иностранные и украинские журналисты сняли собственный обстрел

Один человек получил ранение

Журналисты попали под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов. Снаряд взорвался прямо возле них. Один представитель СМИ ранен. Видео инцидента опубликовал канал "Украина 24".

На видео видно, что журналисты вели съемку, когда возле них взорвался снаряд. После того, как они упали на землю на обочине дороги, слышны другие взрывы. Один из журналистов получил ранение в руку. После обстрела к ним подошел военный и приказал наложить раненому турникет.

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Россияне несут потери

Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 1358 танков и ликвидировали около 30500 российских военных. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 30500 (+150 в сутки) лиц ликвидировано

танков – 1358 (+9),

боевых бронированных машин – 3302 (+20),

артиллерийских систем – 649 (+6),

РСЗО – 207 (+2),

средства ПВО – 93,

самолетов – 208 (+1),

вертолетов – 174

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатые ракеты – 120 (+2),

корабли/катера – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),

специальная техника – 48.

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