Химическое оружие? Ягун раскрыл провокацию Кремля на "Азовстали"

По его словам, сейчас происходит очень странная ситуация

Генерал-майор СБУ в запасе раскрыл провокацию Кремля в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние дни появляется все больше информации о том, что российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе с использованием химического оружия. Однако в действительности Россия уже начала эти провокации.

Об этом сказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Провокации РФ

"В Telegram-канале руководителя т.н. батальона "Восток", бывшего сотрудника "Альфы" Донецкого управления СБУ Александра Ходаковского опубликованы данные о том, что "начали сдаваться" первые защитники "Азовстали". На эту информацию начали обращать внимание другие Telegram- каналы и СМИ РФ. Поэтому это как раз первый элемент операции, когда мы говорили, что, возможно, будут переодетые или пленные, или находящиеся в фильтрационных лагерях в военную форму. И они будут демонстрироваться как те, кто сдается в плен", – сказал он.

Также Виктор Ягун назвал и второй этап этой "спецоперации" россиян:

"Вроде бы пленные выведены из "Азовстали", сказать, что там ничего нет – и тогда уже запустить, возможно, какое-то химическое вещество. Скорее всего, это будет что-то, что должно заполнить пустоты внутри этих бункеров – и так "вытолкнуть" наших защитников или их там ликвидировать. Поэтому чем большую огласку сделать этой возможной провокации, тем лучше для наших защитников".

По его словам, сейчас происходит очень странная ситуация, потому что люди видят войну в режиме онлайн. В то же время подавляющее большинство даже не понимает, как такое возможно, когда все знают, что на "Азовстали" есть защитники, они нуждаются в помощи, можно договориться и вывести их, но через одного человека (президента РФ Владимира Путина – ред.) это невозможно сделать, потому что у него есть "свой пункт на этих людей".

"Я не скажу, что из-за огласки они прекратят эту провокацию, но после этой огласки она не будет иметь такого эффекта, как они захотят иметь. А во-вторых, все будут обращать внимание на последствия использования химического оружия. Это не химическое оружие, потому что они могут использовать обычный хлор. Но сам факт остается, что они ни на что не обращают внимание – даже на то, что это будет известно миру. Информация, которая сейчас распространяется, рассчитана больше на их внутреннее потребление – и это один из моментов, который говорит о том, что мы победили – если не полностью, то частично – в этой информационной войне". – сказал Ягун.

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Напомним, Мариупольский городской совет сообщил, что в оккупированном Мариуполе российские захватчики взялись за свое любимое занятие – имитировать атаки украинских военных на мирное население для съемки пропагандистских видео.

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