HIMARS в действии: Генштаб показал, как американские РСЗО "работают" по оккупантам (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал видео, как американские реактивные системы залпового огня HIMARS обстреливают позиции врага на Запорожском направлении.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter выразил восхищение новым американским оружием для ВСУ:

Уничтожены российские магазины и сборники, freed Zmiinyi Island... HIMARS был исполнен: 🇺🇸 weapons are way better than anything RF has. Russians proven: we can quickly learn and effectively control modern Western weapons. Conclusion? More weapons=more victories. pic.twitter.com/eLKYFbowfO