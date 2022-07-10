HIMARS уже мерещатся. В Мариуполе бытовой пожар довел оккупантов до истерики

Оккупантов охватила паника из-за пожара, который произошел в одном из мариупольских домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Ночью произошел пожар на микрорайоне Черемушки. Обычный бытовой пожар, однако сначала донецкие пропагандисты взорвались – HIMARS, а затем все мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике", – рассказал Андрющенко.
По его словам, такая реакция россиян показывает, насколько они боятся возмездия.
"Просто бытовой пожар. Но наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Потому что возмездие уже рядом", – рассказал он.
Ситуация в Мариуполе
- 9 июля на территории завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.
- Российские захватчики завезли во временно оккупированный Мариуполь тульскую "гуманитарную помощь". Однако на деле оказалось, что в помощи даже хлеб был черствым и с плесенью.
- Также сообщалось, что оккупанты и коллаборанты в городе воруют уцелевшие автомобили. Воровство происходит как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов.
- Недавно на российском "Первом канале" вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.
- Оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся распилить на металлолом.
- После оккупации Мариуполя более 10 тысяч жителей города попали в тюрьмы так называемой "ДНР", где их держат фактически в концлагерных условиях.