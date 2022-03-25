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Харьковчанин сыграл "Рідна мати моя" на развалинах дома (видео)

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25 марта, 10:29
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Украинец исполнил на гитаре украинскую легендарную песню, сидя возле развалин жилого дома – видео тронуло украинцев
Гитарист сыграл у разрушенного дома
Гитарист сыграл у разрушенного дома / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове парень сыграл украинскую песню "Рідна мати моя", находясь перед многоэтажкой, которую разрушили российские оккупанты.

Видео опубликовали в местном Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

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На записи видно, как гитарист сидит перед разрушенным домом и играет популярную украинскую мелодию. Здание на фоне полностью разрушенное в результате обстрелов.

"Настоящие ценности разбомбить нельзя. В Харькове гитарист виртуозно исполнил песню "Рідна мати моя"" прямо на развалинах уничтоженного здания", - написали под видео.

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В Харькове разрушили почти тысячу зданий

Мэр Харькова 21 марта рассказал, что российские оккупанты разрушили 972 здания в городе, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.

"Мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть ясное понимание, как и что нужно будет делать. Конечно, работы будет очень много, но я уверен, что мы все выполним", – сказал мэр.

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