Харьков снова сотрясают взрывы: возникли масштабные пожары (фото)

По состоянию на 22:00 24 марта в Харькове снова слышны сильные взрывы. По городу зафиксированы пожары.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".
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Как пишут очевидцы, в Харькове во многих районах слышны сильные взрывы, после обстрелов возникли масштабные пожары.
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Информации о возможных пострадавших сейчас нет.
Напомним, родным удалось похоронить узника концлагерей старожила Харькова Бориса Романченко, который 18 марта не пережил бомбардировку города российскими военными преступниками.
Осада Харькова
- 24 марта в Харькове российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. Несколько человек получили ранения.
- Центр города сегодня был обстрелян крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ.
- Харьковчане не спешат покидать город, несмотря на постоянные обстрелы оккупантами. Большинство горожан это объясняют тем, что в Харькове у них остались родственники, а также, что в такой способ они поддерживают свой родной город.
- Российские оккупанты разрушили уже почти 1000 строений в Харькове, из них 778 – это жилые дома. Однако уже сейчас в городе обсуждают, как будут восстанавливать Харьков.