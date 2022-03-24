Харьков снова сотрясают взрывы: возникли масштабные пожары (фото)

Информации о возможных пострадавших сейчас нет

В Харькове снова взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 22:00 24 марта в Харькове снова слышны сильные взрывы. По городу зафиксированы пожары.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

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Как пишут очевидцы, в Харькове во многих районах слышны сильные взрывы, после обстрелов возникли масштабные пожары.

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Информации о возможных пострадавших сейчас нет.

Напомним, родным удалось похоронить узника концлагерей старожила Харькова Бориса Романченко, который 18 марта не пережил бомбардировку города российскими военными преступниками.

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Осада Харькова