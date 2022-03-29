Группа генералов замкнет Путина и выведет войска – российский политолог

По словам эксперта, Кремль предлагает Украине капитуляцию

Политолог Александр Морозов высказался о Владимире Путине. Фото: коллаж "Сегодня"

Известный российский журналист, политолог Александр Морозов заявил, что Кремль предлагает Украине капитуляцию. По его словам, все надеются на то, что группа генералов замкнет президента РФ Владимира Путина и выведет войска.

Об этом Морозов сообщил журналистам канала Украина 24 в эфире проекта FREEDOM.

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Политолог подчеркнул, что со стороны Кремля не видно никакого движения. По его словам, все ждут, когда вместо делегации, которая ведет переговоры в Минске, и даже вместо Лаврова (Министр иностранных дел Сергей Лавров, – Ред.), наконец-то поедет Патрушев (Глава Совета безопасности России Николай Патрушев, – Ред.) в Вашингтон.

"Я бы надеялся, и мы все хотим, что группа генералов запрет Путина и скажет, что готова к переговорам и отводит войска. Ну а дальше история покажет, кто, как и почему будет говорить", – отметил Морозов.

Путин собирает новое войско из киргизов и якутов – Данилов

У международного преступника Владимира Путина все меньше резерва для пополнения запасов "пушечного мяса", поэтому он начинает давить на партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Наша разведка имеет данные, что у Путина сейчас есть желание привлечь ОДКБ – узбеков, киргизов и другие народности этой организации. Если мы это увидим, это будет вообще недопустимым. Более того, у нас есть информация, что сейчас они делаю попытки собирать (армию – Ред.) на Дальнем Востоке, там, где живут удмурты, якуты, северные народности. Они там их собирают, потому что желающих воевать на целине не так много. Доходит ситуация до того, что даже сегодня парламентарии Российской Федерации ставят публичные вопросы на заседаниях, как так случилось, если в роте было 100 человек, а осталось четверо. "Зачем вы нам врете?" – это уже происходит буквально сегодня", — Алексей Данилов.