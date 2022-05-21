Город в воде. Коллаборант-тамада затопил Мариуполь (видео)

На дорогах города большие порывы воды

Оккупанты оскандалилась с подачей воды в захваченном Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты возобновили попытку водоснабжения в захваченном Мариуполе. В результате на улицах появились большие лужи. Вода продолжает течь по дорогам.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Ожидаемо город опять наполнила вода на улицах. Учитывая, что коммунальным хозяйством сейчас руководит бывший профессиональный тамада Хаджинов, все становится на свои места. Хорошая картинка и бравурные отчеты важнее угрозы эпидемии. То, что не добили российские бомбы, добьет российская пропаганда", – заявил Андрющенко.

В опубликованном видео можно увидеть, что на дорогах Мариуполя порывы воды:

"Дорога вся мокрая не из-за дождя, а потому, что здесь уже включают воду. Лужи огромные, вода течет", – говорят очевидцы.

Оккупанты еще раз оскандалились с подачей воды в Мариуполе

В захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, ремонтировать и ликвидировать прорывы оккупанты не могут, поэтому просто пытаются уменьшить напор.

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"То, о чем мы предупреждали, произошло. Фонтаны – только начало, дальше очередь за канализационными озерами и реками. Когнитивный диссонанс в действии. С одной стороны, радуешься, что у мариупольцев хоть как-то появляется вода. С другой стороны, понимаешь обратную опасность. Такова современная действительность города", – отметил Андрющенко.

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