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Город-призрак: как выглядит разбомбленный россиянами Мариуполь (видео)

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15 апреля, 13:48
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Город похож на руины из-за постоянных бомбардировок
На кадрах показана дорога в сторону порта / Коллаж "Сегодня"
На кадрах показана дорога в сторону порта / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео разбомбленного российскими оккупантами Мариуполя. На кадрах видно разрушенные дома и дорогу.

Об этом сообщает Политика Страны.

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На видео показана дорога в сторону порта. Однако из-за постоянных бомбардировок город похож на руины. В Мариуполе разрушены дома и дорога.

В Мариуполе десятки тысяч погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий.

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"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", – сказал президент.

Мэр города Вадим Бойченко заявлял, что количество погибших может превысить 20 тысяч.

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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
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