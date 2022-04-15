Город-призрак: как выглядит разбомбленный россиянами Мариуполь (видео)

Город похож на руины из-за постоянных бомбардировок

На кадрах показана дорога в сторону порта / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео разбомбленного российскими оккупантами Мариуполя. На кадрах видно разрушенные дома и дорогу.

Об этом сообщает Политика Страны.

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На видео показана дорога в сторону порта. Однако из-за постоянных бомбардировок город похож на руины. В Мариуполе разрушены дома и дорога.

В Мариуполе десятки тысяч погибших

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заблокированном оккупантами Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей. В городе из-за постоянных атак российских военных разрушены 95% зданий.

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"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России – кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", – сказал президент.

Мэр города Вадим Бойченко заявлял, что количество погибших может превысить 20 тысяч.

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