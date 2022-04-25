Горенка после оккупации: как выглядит разрушенное село под Киевом (фото с дрона)

С первых дней полномасштабного вторжения РФ населенный пункт оказался под обстрелами оккупантов

Оккупанты уничтожили село / Фото: CNN, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Село Горенка в Бучанском районе Киевской области было под оккупацией российских военных. Большинство зданий повреждены или уничтожены. Разрушение инфраструктуры было оценено почти в 80%.

Фото Горенки опубликовали журналисты CNN.

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Кадры были сняты с помощью беспилотных летательных аппаратов в воскресенье, 24 апреля. На них с высоты открывается панорама уничтоженной оккупантами Горенки.

До войны в селе площадью менее 30 кв. км проживало примерно 5,3 тысячи человек. А с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ населенный пункт оказался под обстрелами оккупантов.

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Фото: edition.cnn.com

Жители, не успевшие уехать в безопасные места, скрывались от обстрелов в подвалах. Люди выживали без света, газа и централизованного водоснабжения.

Благодаря эвакуации, организованной местными волонтерами, некоторым людям удалось спастись. В общей сложности это около 600-1000 человек, хотя точное количество неизвестно, ведь никакой регистрации не проводилось.

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Фото: edition.cnn.com

Фото: edition.cnn.com

Оккупанты разрушили почти 80% села Горенка

Российские оккупанты разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом сообщала Госпогранслужба.

"Российские захватчики разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", — говорится в сообщении.

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