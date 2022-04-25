Горенка после оккупации: как выглядит разрушенное село под Киевом (фото с дрона)

Село Горенка в Бучанском районе Киевской области было под оккупацией российских военных. Большинство зданий повреждены или уничтожены. Разрушение инфраструктуры было оценено почти в 80%.
Фото Горенки опубликовали журналисты CNN.
Кадры были сняты с помощью беспилотных летательных аппаратов в воскресенье, 24 апреля. На них с высоты открывается панорама уничтоженной оккупантами Горенки.
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До войны в селе площадью менее 30 кв. км проживало примерно 5,3 тысячи человек. А с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ населенный пункт оказался под обстрелами оккупантов.
Фото: edition.cnn.com
Жители, не успевшие уехать в безопасные места, скрывались от обстрелов в подвалах. Люди выживали без света, газа и централизованного водоснабжения.
Благодаря эвакуации, организованной местными волонтерами, некоторым людям удалось спастись. В общей сложности это около 600-1000 человек, хотя точное количество неизвестно, ведь никакой регистрации не проводилось.
Фото: edition.cnn.com
Фото: edition.cnn.com
Оккупанты разрушили почти 80% села Горенка
Российские оккупанты разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом сообщала Госпогранслужба.
"Российские захватчики разрушили 77% территории села Горенка в Киевской области. Об этом свидетельствует карта Спутникового центра ООН. Учитывались повреждения, видимые на спутниковых снимках", — говорится в сообщении.
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