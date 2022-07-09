Гордон рассказал, что творится в голове у Путина (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что в голове у российского президента Владимира Путина прочно устоялась советская идеология, замешанная на миллионах жертв, к которым глава Кремля имеет непосредственное отношение – комитет государственной безопасности.

Об этом рассказал Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24" в рамках единого телемарафона.

"Владимир Путин наверно ностальгирует по тем временам, когда был молод и подавал надежды, или как ему казалось, будучи офицером КГБ. Я думаю, он до конца этого не понимает, потому что его главная история – это власть, он цепляется за власть хаотично и истерично. В голове Путина – большой бардак, я думаю, что он не понимает, что происходит в мире, ему дают ту информацию, которую он хочет слышать. Его цель сегодня принести неисчислимые беды принести украинскому народу", – считает Гордон.