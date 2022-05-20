Геращенко: "На "Азовстали" раненым ампутировали конечности без нарокоза"

Защитники завода "Азовсталь" показали всему миру пример героизма. Они в нечеловеческих условиях вели бои почти три месяца и вынуждены были проводить ампутации конечностей раненым побратимам без какой-либо анестезии.
Об этом рассказал советник министра МВД Антон Геращенко в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".
Что известно
"Там значительное количество раненых, которые не получила никаких обезболивающих. Там проводились ампутации конечностей без какой-либо анестезии. Вы вообще понимаете, что такое ампутация конечностей без анестезии. Это даже сложно представить", – рассказал Геращенко об ужасах, до которых довели украинских военных российские захватчики в Мариуполе.
"Ребята и девчонки защищали Мариуполь и "Азовсталь" около 90 дней в полном окружении, без чистой воды, без еды. Последний месяц они имели лишь один раз прием пищи в сутки. У них был ограниченный боезапас, однако они настолько эффективно убивали российских оккупантов, что последние недели те боялись даже подойти к "Азовстали", потому что знали, если пойдут в наступление – умрут", – сообщил он в интервью Наташе Влащенко.
Героизм, который вошел в историю
"Защитники "Азовстали" показали пример героизма всему миру. Можно сказать, что уже сейчас все военные во всех частях мира гордятся нашими защитниками и берут с них пример. И еще через десятки и сотни лет на военных кафедрах по всему миру будут приводить пример того, как необходимо защищать свой город, как необходимо защищать важные объекты инфраструктуры в сложнейших условиях", – отметил Геращенко.
Обстановка на "Азовстали"
- Днем 20 мая командир "Азова" сделал новое обращение, в котором рассказал о полученном приказе сохранить жизни.
- На этой неделе после 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.
- По данным разведки Великобритании, с мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли до 1700 украинских солдат. Кроме того, неизвестное количество украинских сил остается на заводе.
- В Кремле могут сорвать обмен пленными, в результате которого должны быть освобождены эвакуированные защитники "Азовстали". Против них могут начать судебный процесс, а на государственном уровне объявить о запрете обмена под предлогом "нацистских преступников", переживает за наших военных американское издание The New York Times.