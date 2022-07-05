Гайдай рассказал, когда выдохнутся оккупанты на Луганщине

На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно возводить переправы для переброски еще большего количества техники. Тем не менее, оккупанты несут много потерь.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала "Украина 24".
Что известно
"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии, все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переплавы для переброски техники. Техника, мы видим, уже устаревшая. Но тем не менее ее много. Понятное дело, что расконсервированную технику достали и даже не Т-64, это Т-62 – понимаем, что достают самые дальние резервы", – рассказал в эфире Гайдай.
В последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают склады боеприпасов врага в глубоком тылу. Это замедляет действия противника на поле боя. Несет противник и большие потери.
"Потери у них там достаточно большие, потому что оттягивают некоторые батальоно-тактические группы просто для того, чтобы набрать, восполнить состав. Потому что огромное количество потерь и много раненых. Многих раненых они не довозят. Больницы переполнены, морги переполнены. Но и периодически хорошо работают наши защитники. В последние несколько дней большое количество складов именно в тылу врагов взрывается и там уничтожается огромное количество как боекомплекта, так и топлива для заправки тяжелой техники. Это дает возможность предполагать, что где-то на каком-то этапе они подвыдохнутся", – вселил надежду Гайдай.
Обстановка
- В ночь на 5 июля в Белогоровке Луганской области украинские военные отразили штурмовые действия российских оккупантов.
- Бои в Луганской области продолжаются. Вооруженные силы Украины после ухода из Лисичанска удерживают оборону в районе Белогоровки, чтобы наши военные успели построить защитные укрепления.
- Российские оккупанты закрепляются в районе Лисичанска и весь город в огне. Сейчас захватчики бросили туда все силы.