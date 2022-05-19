Фейгин: Украина снова станет ядерной страной

Москва сама сделала все, чтобы Киев еще сильнее начал вооружаться

Фейгин считает, что теперь для Украины открыта дорога для возврата ядерного статуса / Коллаж "Сегодня"

Развязанная Россией война в Украине приведет к тому, что Киеву придется вернуть себе статус ядерной страны. Это может быть как в рамках членства в НАТО, так и по самостоятельной возобновленной ядерной программе.

Об этом рассказал российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин в эфире проекта FREEДОМ на канале "Украина 24".

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Мнение

"С Украиной у России просто идет война. Обсуждать нейтральный статус, которого уже не будет – нет смысла. Украина не будет демилитаризована, она не будет нейтральной. Это просто уже больше невозможно никогда. Более того, Украина будет еще сильнее милитаризована. Я считаю, рано или поздно, может быть не завтра, Украина обретет ядерный статус. То ли она в НАТО разместит эти ракеты, то ли сама как-то этот статус изменит", – отметил российский юрист.

По мнению Фейгина, из-за агрессии Москвы мир сдвинулся в сторону новой гонки вооружения.

"Мир сдвинулся в ту сторону, что страны такого масштаба как Украина не останутся в стороне от любых геополитических и геостратегических процессов, связанных в том числе с распространением ядерного оружия. Это уже невозможно. В России этого не понимают, а на Западе есть, кто поумнее, они строят эти планы дальше", – отметил Фейгин.

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Ядерный статус