Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Фабрика фейков России начала пугать европейскую аудиторию

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 23:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт раскрыл любимые вбросы, которые запускают в эфир из Москвы

Ежедневно специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО фиксируют более 20 вбросов неправдивой информации в информационное поле со стороны российских структур.

Об этом замначальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов рассказал ведущим канала "Украина 24" Олегу Панюте и Василию Пехньо в рамках национального телемарафона.

Реклама

Что известно

"Некоторые из них такие бестолковые, что сами россияне в них не верят, а некоторые провоцируют много разговоров, становятся поводом для аналитики их действий. Если принимать во внимание примеры нелепых вбросов, то все мы помним рассказы о биолабораториях в Украине, боевых инфицированных птицах и даже коронавирусе, который тоже якобы придумали в Украине", – напомнил Шаповалов.

Кроме очевидной дезинформации, иногда российская пропаганда делает заявления, в которых есть доля правды.

"Эта информация часто касается планов будущих обстрелов и общих действий на временно оккупированных территориях. Следует тщательно проверять каждый вброс и искать тщательно в нем возможную провокацию или манипуляцию", – отмечает эксперт.

Реклама

На сегодняшний день, отмечает Шаповалов, из федеральных каналов России можно услышать месседж об использовании ядерного оружия. Простые россияне, на удивление, реагируют на такие вещи совершенно спокойно.

"Сейчас роспропаганда настраивает свое население, что обстрелы пограничных с Украиной городов или взрывы в Приднестровье, поставки нам наступательной техники – это все один сценарий. И делается все это для того, чтобы разозлить свое население и заставить бежать к военкоматам. Потому что потери оккупантов большие, мы это видим, и их необходимо пополнять тотальной мобилизацией, а желающих воевать, мы это тоже отмечаем, не так и много", – рассказал в эфире Шаповалов.

Новый этап

Информационная война, по данным Центра противодействия дезинформации, входит в новый период. Пока центр не фиксирует расширение сети влияния на украинских граждан. Нет роста количества вражеских телеграмм-каналов, наблюдавшегося за несколько месяцев до начала войны. Сегодня россияне сосредотачивают основной центр своих коммуникаций на иностранную аудиторию. И от Украины теперь требуется активней работать на эту аудиторию, чтобы разъяснять ситуацию нашим партнерам.

Реклама

"России не получится раскачать общество в Украине, и они это понимают. Поэтому запускают информационные компании с помощью иноязычных сетей координированного неаутентичного поведения, в частности, твиттер-ботов. Это касается подорожания продуктов, всемирного продовольственного кризиса, снижения уровня жизни в Европе и мире из-за поддержки Украины. Вторая актуальная тема – это оружие, которое поставляют наши партнеры, будто оно продается на черном рынке и сбывается в Африку", – сказал представитель Центра противодействия дезинформации.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 29 апреля
1
Личный состав 23 000
Личный состав
2
Самолеты 189
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артиллерия 435
Артиллерия
7
Средства ПВО 73
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 229
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1695
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять