Фабрика фейков России начала пугать европейскую аудиторию

Эксперт раскрыл любимые вбросы, которые запускают в эфир из Москвы

Ежедневно специалисты Центра противодействия дезинформации при СНБО фиксируют более 20 вбросов неправдивой информации в информационное поле со стороны российских структур.

Об этом замначальника Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов рассказал ведущим канала "Украина 24" Олегу Панюте и Василию Пехньо в рамках национального телемарафона.

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Что известно

"Некоторые из них такие бестолковые, что сами россияне в них не верят, а некоторые провоцируют много разговоров, становятся поводом для аналитики их действий. Если принимать во внимание примеры нелепых вбросов, то все мы помним рассказы о биолабораториях в Украине, боевых инфицированных птицах и даже коронавирусе, который тоже якобы придумали в Украине", – напомнил Шаповалов.

Кроме очевидной дезинформации, иногда российская пропаганда делает заявления, в которых есть доля правды.

"Эта информация часто касается планов будущих обстрелов и общих действий на временно оккупированных территориях. Следует тщательно проверять каждый вброс и искать тщательно в нем возможную провокацию или манипуляцию", – отмечает эксперт.

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На сегодняшний день, отмечает Шаповалов, из федеральных каналов России можно услышать месседж об использовании ядерного оружия. Простые россияне, на удивление, реагируют на такие вещи совершенно спокойно.

"Сейчас роспропаганда настраивает свое население, что обстрелы пограничных с Украиной городов или взрывы в Приднестровье, поставки нам наступательной техники – это все один сценарий. И делается все это для того, чтобы разозлить свое население и заставить бежать к военкоматам. Потому что потери оккупантов большие, мы это видим, и их необходимо пополнять тотальной мобилизацией, а желающих воевать, мы это тоже отмечаем, не так и много", – рассказал в эфире Шаповалов.

Новый этап

Информационная война, по данным Центра противодействия дезинформации, входит в новый период. Пока центр не фиксирует расширение сети влияния на украинских граждан. Нет роста количества вражеских телеграмм-каналов, наблюдавшегося за несколько месяцев до начала войны. Сегодня россияне сосредотачивают основной центр своих коммуникаций на иностранную аудиторию. И от Украины теперь требуется активней работать на эту аудиторию, чтобы разъяснять ситуацию нашим партнерам.

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"России не получится раскачать общество в Украине, и они это понимают. Поэтому запускают информационные компании с помощью иноязычных сетей координированного неаутентичного поведения, в частности, твиттер-ботов. Это касается подорожания продуктов, всемирного продовольственного кризиса, снижения уровня жизни в Европе и мире из-за поддержки Украины. Вторая актуальная тема – это оружие, которое поставляют наши партнеры, будто оно продается на черном рынке и сбывается в Африку", – сказал представитель Центра противодействия дезинформации.