"Это очень страшно". Оккупант рассказал о печальном спасении с крейсера "Москва" (видео)

Захватчик принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле

Пленный РФ рассказал, как спасали крейсер Москва. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера "Москва" перешел в пехоту. Оккупант принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле, и ему не понравилась идея умереть в море на другом судне.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать… Я насмотрелся, что было на "Москве", и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался…" – рассказывает бывший матрос.

Так он "переквалифицировался" в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели тренировок инструкторы-вагнеровцы помогли ему "изменить профиль". И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район.

Первая же боевая задача оказалась провальной: "разведчики" наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30 оккупантов. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Первую медицинскую помощь он получил уже от бойцов ВСУ, взявших его в плен.

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Сейчас он жив и говорит, что сожалеет об участии в войне:

"Мы никого не освобождаем, мы только захватываем. Мы мародерим, это страшная война", – делится своим запоздавшим откровением захватчик.

История крейсера Москва

13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.

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Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.

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