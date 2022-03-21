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Это наша самая крупная операция в мире — президент Красного Креста об Украине (видео)

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21 марта, 23:58
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Организация в несколько раз увеличили бюджет на помощь нашей стране
Петер Маурер сообщил, что сейчас бюджет организации на Украину составляет 250 миллионов швейцарских франков/Фото: коллаж: "Сегодня"
Петер Маурер сообщил, что сейчас бюджет организации на Украину составляет 250 миллионов швейцарских франков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина — это самая крупная операция организации. Он отметил, что бюджет для помощи нашей стране был увеличен.

Об этом нам в интервью рассказал президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер.

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"75 миллионов в год где-то был приблизительно наш бюджет на Украину. Мы увеличили, попросили у наших доноров 150 миллионов. В результате наш бюджет на Украину сейчас 250 миллионов швейцарских франков. То есть, доноры очень щедры во всем, что касается ситуации в Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность", — сказал Петер Маурер.

Также он сравнил, что до эскалации кризиса в Украине самые большие операции были в Сирии и Афганистане. Тогда был бюджет 180-190 миллионов швейцарских франков.

"Теперь Украина — это наша самая крупная в мире операция", — отметил президент Международного комитета Красного Креста.

Война в Украине 21 марта

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