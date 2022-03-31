"Есть справедливость": в сети показали убитого российского мародера с награбленным

Оккупант воровал у украинцев деньги и ювелирку для молодой жены

Российский мародер не довез жене краденые украшения / Фото: Коллаж: Сегодня

В сеть выложили фото и данные очередного российского оккупанта, погибшего от рук украинских военных. Публикация появилась в Telegram-канале "Харьков 1654".

Мародера зовут Денис Цибенко, при нем нашли деньги и ювелирные украшения, очевидно награбленные в Украине.

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"Во время зачистки одного из населенных пунктов решил привезти своей жене подарочки и ограбил ряд украинских домов. Дезолотофицировал цепочки, украшения, деньги, но... справедливость всё-таки есть. Зашли наши войска. Город (не указываем) уже освободили", — говорится в публикации.

Судя по фотографиям из Instagram погибшего оккупанта, он в прошлом году женился.

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Канал "ТРУХА" опубликовал реакцию вдовы на известие о смерти мужа-оккупанта.

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"Вот так заканчивается семейная идиллия Мордорской пары, когда глава семьи решает поехать повоевать на чужой земле, мародерствует и издевается над мирными жителями Украины", — прокомментировал канал.

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