Элитные войска Путина провалились в Украине – британская разведка

С начала российского вторжения в Украину воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ допустили нескольких серьезных тактических провалов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Среди провалов ВДВ названы попытка наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении и недавняя неудачная переправа через реку Северский Донец, которая дорого обошлась войскам РФ.

