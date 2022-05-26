Элитные войска Путина провалились в Украине – британская разведка

Попытка использовать ВДВ не по назначению привела к плачевным результатам для оккупантов

Британская разведка назвала причины провала в Украине элитных войск РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала российского вторжения в Украину воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ допустили нескольких серьезных тактических провалов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

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Среди провалов ВДВ названы попытка наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте, застопорившееся с апреля наступление на Изюмском направлении и недавняя неудачная переправа через реку Северский Донец, которая дорого обошлась войскам РФ.

"Российская доктрина предполагает использование ВДВ для выполнения некоторых из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоят в основном из профессиональных контрактников, которые имеют элитный статус и получают дополнительную оплату. ВДВ использовались на заданиях, которые лучше подходят для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время войны. Их смешанные характеристики, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/QCCDhm8rHj — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 26, 2022

Как отмечает британская разведка, неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности армии.

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", – говорится в сообщении.

Арестович рассказал, в чем армия РФ сейчас побеждает

По темпам восстановления боеспособности подразделения Вооруженных сил Украины уступают армии оккупантов, рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, Россия после потерь на первом этапе полномасштабной войны смогла быстрее накопить резервы. Это обстоятельство увеличивает риск оккупации новых районов Украины.