Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 📺 Пояснює Панюта ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Эксперт Гарри Табах рассказал о смене тактики РФ и проблемах с ленд-лизом (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июля, 22:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Гарри Табах озвучил прогноз, как будут развиваться боевые действия в Украине в ближайшие месяцы
Гарри Табах дал интервью Олегу Панюте
Гарри Табах дал интервью Олегу Панюте / Фото: скриншот

Военный эксперт, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах дал интервью телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24". Он озвучил прогноз, как будут развиваться боевые действия в Украине, и назвал главную проблему с поставками оружия из США по программе ленд-лиза.

Оккупанты занимают новую линию обороны

- Давайте поговорим конкретно об участке на Донбассе. Мы знаем что Россия бросила все силы чтобы выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. В Луганской почти этого достигли, там остались небольшие участки, чтобы этого достигнуть, но что дальше? Судя по всему Донецкая область... Но Путин говорит, с одной стороны надо отдохнуть войскам, а с другой стороны, мол, "мы еще ничего не начинали". Насколько российская военная машина будет готова убиваться ради политических целей?

Реклама

- Будет, будет убиваться. Я думаю это не большой секрет. Опять же 10% надо оставлять на то, что мы не можем все предсказать и предвидеть. Как не предвидели эту войну все специалисты, включая меня и генералов очень опытных. Похоже на то, что силы РФ выравнивают фронт, вкапываются, занимают линию обороны – то есть они забирают Луганскую и Донецкую области… Окапываются, а ленд-лиз не идет, большая помощь Запада не идет.

Дожидаются октября, может конца лета и потом скажут – ну вот, все, вам давали наступательное оружие – они же уже не наступают, они приняли оборонительную позицию, давайте закончим войну, давайте сядем за стол переговоров. И будет на вас давление, чтобы вы это сделали. В этом момент уже не надо доказывать, что вы можете драться и будете драться. Все будет зависеть от Запада во главе с США.

- Вы видите что в ближайшее время, как бы мне не грустно было говорить, война может превратиться в замороженный конфликт с двумя обороняющимся сторонами?

- Все может быть. Завтра могут марсиане к нам заглянуть. Все будет зависеть от того сколько в РФ продержится эта власть. Может Путин умрет завтра, может в США что-то поменяется и они поймут, что если к сентябрю не изменят политику, мы их изгоним из Конгресса, потому что в Украине происходит геноцид.

Ситуация с ленд-лизом

- Не произойдет ли так что ленд-лиз закончится не начав работать...

- Я не знаю, потому что не понимаю откуда они берут что ленд-лиз начнет работать к осени. Кто им это сказал, откуда эта информация...

- Якобы накопится все то, что пообещали дать...

Реклама

- А оно есть в необходимых количествах. У нас оно стоит в ангарах, вы что хотите взять например МИГи, которые вам Польша готова была передать еще в начале войны?

- нам достаточно "Хаймарсов" и систем "Пэтриот"...

- Они там стоят, почему их не передать, что их надо как-то подготовить, или что... "Хаймарсов" у нас больше 2 000 разных конфигураций, и они стоят в ангарах… Почему даем в час по чайной ложечке и то – только системы, которые бьют на 30 км, а не на 300? Почему гаубиц дали только 100 штук, а их у нас 1000?

У нас продолжается война не против Путина, а против Трампа – он исчадие ада – плюс ситуация с запретом абортов, вот это у нас в новостях в основном, а не Украина. Поэтому наши СМИ Украину пытаются как-то замять, но все говорят что Путин плохой и это все плохо, а мы делаем что нужно. Я надеюсь, что диаспора будет выступать с протестами и угрозами, что в сентябре их не будет у власти, если они не начнут делать то, что пообещали для спасения Украины и что дадут все. Пока этого нет – надо продолжать давление.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 10 июля
1
Личный состав 37300
Личный состав
2
Танки 1641
Танки
3
ББМ 3823
ББМ
4
Артиллерия 834
Артиллерия
5
Средства ПВО 108
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 188
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2694
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
История героя-полярника
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20833.86

Binance Coin (BNB)

233.53

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.73

Theta (THETA)

1.21

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять