Эксперт Гарри Табах рассказал о смене тактики РФ и проблемах с ленд-лизом (видео)

Гарри Табах озвучил прогноз, как будут развиваться боевые действия в Украине в ближайшие месяцы

Гарри Табах дал интервью Олегу Панюте / Фото: скриншот

Военный эксперт, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах дал интервью телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24". Он озвучил прогноз, как будут развиваться боевые действия в Украине, и назвал главную проблему с поставками оружия из США по программе ленд-лиза.

Оккупанты занимают новую линию обороны

- Давайте поговорим конкретно об участке на Донбассе. Мы знаем что Россия бросила все силы чтобы выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. В Луганской почти этого достигли, там остались небольшие участки, чтобы этого достигнуть, но что дальше? Судя по всему Донецкая область... Но Путин говорит, с одной стороны надо отдохнуть войскам, а с другой стороны, мол, "мы еще ничего не начинали". Насколько российская военная машина будет готова убиваться ради политических целей?

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- Будет, будет убиваться. Я думаю это не большой секрет. Опять же 10% надо оставлять на то, что мы не можем все предсказать и предвидеть. Как не предвидели эту войну все специалисты, включая меня и генералов очень опытных. Похоже на то, что силы РФ выравнивают фронт, вкапываются, занимают линию обороны – то есть они забирают Луганскую и Донецкую области… Окапываются, а ленд-лиз не идет, большая помощь Запада не идет. Дожидаются октября, может конца лета и потом скажут – ну вот, все, вам давали наступательное оружие – они же уже не наступают, они приняли оборонительную позицию, давайте закончим войну, давайте сядем за стол переговоров. И будет на вас давление, чтобы вы это сделали. В этом момент уже не надо доказывать, что вы можете драться и будете драться. Все будет зависеть от Запада во главе с США.

- Вы видите что в ближайшее время, как бы мне не грустно было говорить, война может превратиться в замороженный конфликт с двумя обороняющимся сторонами?

- Все может быть. Завтра могут марсиане к нам заглянуть. Все будет зависеть от того сколько в РФ продержится эта власть. Может Путин умрет завтра, может в США что-то поменяется и они поймут, что если к сентябрю не изменят политику, мы их изгоним из Конгресса, потому что в Украине происходит геноцид.

Ситуация с ленд-лизом

- Не произойдет ли так что ленд-лиз закончится не начав работать...

- Я не знаю, потому что не понимаю откуда они берут что ленд-лиз начнет работать к осени. Кто им это сказал, откуда эта информация...

- Якобы накопится все то, что пообещали дать...

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- А оно есть в необходимых количествах. У нас оно стоит в ангарах, вы что хотите взять например МИГи, которые вам Польша готова была передать еще в начале войны?

- нам достаточно "Хаймарсов" и систем "Пэтриот"...

- Они там стоят, почему их не передать, что их надо как-то подготовить, или что... "Хаймарсов" у нас больше 2 000 разных конфигураций, и они стоят в ангарах… Почему даем в час по чайной ложечке и то – только системы, которые бьют на 30 км, а не на 300? Почему гаубиц дали только 100 штук, а их у нас 1000?