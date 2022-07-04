"Едва не расстреляли": как школьный учитель спас сотни людей во время оккупации (видео)

На Черниговщине мужчина под обстрелами возил продукты односельчанам

Школьного учителя Александра Ермака едва не расстреляли россияне / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время оккупации Черниговской области в поселке Ивановка учитель физкультуры, бывший капитан полиции Александр Ермак спасал местных жителей и возил им еду под обстрелами.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", когда село оккупировали военные РФ, Ермак взял на себя организацию быта местных жителей в подвале школы – около 200 человек, в том числе 37 детей от 1 до 18 лет.

Реклама

Сначала в перерывах между обстрелами селяне пытались готовить себе еду в школьной столовой. Но, во-первых туда дважды прилетел снаряд. Во вторых, захватчики грабили дома местных жителей и выносили все запасы еды. В конце концов, Александру пришлось на велосипеде под обстрелами привозить хлеб в школу от оккупантов.

"Можно, меня за это осуждать. Но благодаря этому, все выжили", – говорит он и добавляет, что "хлеб не имеет национальности".

Кроме того, физкультурнику приходилось следить в школе за порядком. Некоторые мужчины от страха "заливали глаза" и начинали буянить. Их приходилось выдворять из тесного подвала, где не хватало места старикам и детям.

Реклама

"Сидячих и стоячих мест у нас не было, лежали как сосисочки, селедочки", – вспоминает учитель.

Тяжело было и со стариками – от нехватки воздуха им становилось плохо. Когда стрельба прекращалась, Александр выводил их подышать.

А однажды учителя чуть не расстреляли. По приказу оккупантов он был вынужден собрать у местных жителей телефоны. В противном случае, военные РФ угрожали всех расстрелять. Но некоторые селяне телефоны спрятали.

"Они не знали, что у "орков" была специальная техника и их мобильники "рашисты" тут же засекли. Вытащили меня из подвала, избили и ствол к голове приставили. Мол, еще один телефон найдем – тебе крышка..." – вспоминает он.

Ранее в Госпогранслужбе рассказали историю черниговского пенсионера, который помогал ВСУ сбить вражеский самолет.

Реклама

Бои за Чернигов

Чернигов оказался под вражескими бомбежками с самого начала крупномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Российские военные частично заблокировали город и постоянно подвергали его обстрелам.

В результате российских атак в городе был поврежден газопровод, были проблемы с водоснабжением и связью. В ночь с 22 на 23 марта в результате авиаудара российских войск был разрушен автомобильный мост через Десну, который использовался для эвакуации горожан и доставки гуманитарных грузов

Бои завершились лишь 6 апреля отводом российских войск из Черниговской области.