ДТЭК Ахметова приобрела медикаменты для местных общин в трех областях

Компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова приобрела необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах своего присутствия в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Частично лекарство уже отправилось общине Николаевской области. Доставка общинам Днепропетровской и Запорожской областей будет осуществлена, как только будут предоставлены зеленые коридоры для безопасной перевозки медикаментов.
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Общая стоимость приобретенных медикаментов составляет 1,6 млн. грн. В частности, закуплены обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, сердечные, успокаивающие, противовирусные препараты и т.д.
ДТЭК ВИЭ в рамках оказания гуманитарной помощи общинам приоритетно осуществляет закупки товаров и услуг у национальных компаний для того, чтобы происходило восстановление экономической активности в стране и сохранялись рабочие места.
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