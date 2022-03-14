ДТЭК Ахметова приобрела медикаменты для местных общин в трех областях

Товары медицинского назначения закуплены у национальных компаний для поддержания экономики

Медикаменты уже направились для общин Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова приобрела необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах своего присутствия в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Реклама

Частично лекарство уже отправилось общине Николаевской области. Доставка общинам Днепропетровской и Запорожской областей будет осуществлена, как только будут предоставлены зеленые коридоры для безопасной перевозки медикаментов.

Общая стоимость приобретенных медикаментов составляет 1,6 млн. грн. В частности, закуплены обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, сердечные, успокаивающие, противовирусные препараты и т.д.

ДТЭК ВИЭ в рамках оказания гуманитарной помощи общинам приоритетно осуществляет закупки товаров и услуг у национальных компаний для того, чтобы происходило восстановление экономической активности в стране и сохранялись рабочие места.

Реклама

Ситуация в Украине 14 марта