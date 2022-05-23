Долетался. Возле Попасной вероятно ликвидировали скандального российского генерала

Предполагается, что россиянин был в боевом самолете СУ-25, когда его сбили ВСУ

Канамат Хусеевич Боташев, вероятно, ликвидирован под Попасной. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские десантники сбили в небе над Луганской областью вражеский боевой самолет Су-25, который вероятно пилотировал скандальный российский генерал Канамат Хусеевич Боташев. Ликвидацию совершили в районе Попасной.

Об этом сообщает сайт "Милитарный".

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Смерть генерала подтвердило обсуждение в одном из российских сообществ в соцсетях. Администратор телеграмм-канала разместил пост, в котором намекнул на гибель высокопоставленного пилота.

После чего участники сообщества начали выяснять в комментариях, кто погиб. Один из участников обсуждений сообщил подробности: "Сегодня погиб Канамат!!! Район Попасной, 8:25… Первое мероприятие НАР-ы, второе – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все".

Однако администратор удалил этот комментарий. В то же время другие участники продолжили обсуждение используя инициалы – К. Х. Б.

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Что известно о скандале с генералом

Канамат Хусеевич Боташев – генерал-майор вооруженных сил РФ, 1959 года. В 2013 году его уволили по обвинению в уничтожении боевого самолета Су-27.

Как пишут российские СМИ, Боташев в 2012 году прибыл в воинскую часть 23326-2, где попросил ее командира Евгения Олейника, своего товарища, "покатать" на Су-27УБ. Боташев сел в кресло второго пилота и вместе с Олейником они совершили несколько маневров в воздухе. Однако Боташев захотел выполнить фигуру высшего пилотажа "звон", после чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. Их обоих уволили из рядов армии.

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Что он делал в Украине

Из-за его увольнения из рядов ВС РФ, непонятно в каком статусе он участвовал в войне на Донбассе. Не исключено, что Боташев стал наемником в ППК "Вагнер".

Отметим, что с утра глава Луганской ОВА сообщал об уничтожении вражеского самолета Су-25 на территории области в течение последних суток.

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