"Долбите их, братья!" – россияне ликуют от попадания ракеты в украинский ТЦ

Ожидаемо от граждан России мы не получили какого-либо сострадания, не говоря уже об осуждении ракетного удара по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня, когда там находилось до тысячи мирных украинцев. В социальных сетях можно констатировать всеобщее ликования, что в Украине от российских ракет погибли люди.
Реакция нелюдей из страны-агрессора
"Хоть одну женщину видно? Или ребенка? Мужики бегают, военные. Похоже на сборный пункт новобранцев или тому подобное. Но точно не просто гражданские по магазинам ходили", – написал один представитель террористического государства.
"Это взорвался кондиционер! Вон сколько в касках и в комуфло монтажники скачут!" – отметил еще один "сочувствующий россиянин".
"Дохлые хохлы – это всегда прекрасно. Долбите их, братья" – написал еще один, наверное, православный россиянин.
В целом в российских социальных сетях ликуют по поводу уничтожения стандартного торгового центра, где мирные граждане ежедневно делают покупки, проводят деловые встречи или отмечают дни рождения своих детей.
Обстановка
- Поначалу россияне активно открещивались от ракетного удара по торговому центру в Кременчуге, где в это время находилось множество людей.
- На очередной террористический акт в отношении нашей страны отреагировала супруга Александра Усика. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала в Stories гневный пост в адрес фашистов.
- В Офисе президента назвали первые данные о количестве жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.
- Уже известно, что в торговый центр "Амстор" в Кременчуге оккупанты стреляли ракетами Х-22. Об этом сообщило воздушное командование ВСУ. Ракеты выпустили с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты россиян взлетели с аэродрома Шайковка, ракеты запускали из Курской области.