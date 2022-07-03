"ДНРовец" рассказал, как пьяные "суперкомандиры" расстреляли своих по пьяни – перехват

Оккупант во время телефонного разговора, который перехватило Главное управление разведки Украины, рассказал знакомому о снайпере их подразделения у которого зрение было минус семь, а также о том, что российские военные напились и устроили хаотическую стрельбу.
Боец "ДНР" рассказал о том, что у них был 19-летнем парень, которого убили в бою, он плохо видео.
"Знаешь, что самое интересное? Сначала собиралась какая-то бумажка родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых… Это будет оформлено как просто погиб", – говорит вояка.
Напились и решили пострелять
Также он поделился историей о том, как они вернулись с поста, а связисты напились и начали стрелять куда попало, да летело так, что успевали уклониться от пуль.
"Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры", – рассказал солдат.
Перехваты разговоров оккупантов
- В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
- Также из-за огромных потерь российские военные начали ломать себе пальцы, чтобы не воевать.
- Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.
- Российские военные все чаще говорят о дезертирстве в своей армии. Дошло до того, что один из батальонов взял в плен своего комбата, чтобы тот не сбежал из передовой.