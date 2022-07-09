Диверсанты РФ пытались выйти в тыл ВСУ в ходе тайной операции

Враги хотели обойти позиции Вооруженных сил Украины в районе Ольгино

ВСУ отбили вражеских диверсантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 9 июля вражеские диверсанты в количестве 10 человек попытались обойти позиции Вооруженных сил Украины в районе Ольгино Херсонской области и прорваться в тыл подразделений. Но в результате они получили отпор и отступили.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Также известно, что корабельная группировка вражеского флота в штормовых условиях северо-западной части Черного моря без изменений количественного состава продолжает угрожать применением крылатых 20 ракет типа "Калибр".

Три военно-десантных корабли также наготове.

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на вечер 9 июля на Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки. Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

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Напомним, в Украине ВСУ уже уничтожили 37 тысяч российских военных, а также более тысячи вражеской техники. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление президента России о том, что они еще войну не начинали.

Раньше мы писали, что российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск.

Кроме того, Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины отразили попытку наступления россиян на Славянск, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 военных.