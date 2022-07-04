"Держим врага в напряжении": украинский танкист рассказал о боях с оккупантами (видео)

Боец ВСУ "Заяц" говорит, что у танкистов хватает работы

Танкист "Заяц" рассказал о боях с врагом / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир взвода 1-й отдельной танковой Северской бригады с позывным "Заяц" рассказал о боях против российских оккупантов.

Как сообщает Telegram-канал советника главы МВД Антона Геращенко, до полномасштабного вторжения России "Заяц" работал в налоговой. 24 февраля он добровольно ушел на фронт и теперь мужественно защищает Украину.

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"Стреляем с трех позиций по врагу и неплохо попадаем. Есть уничтоженная техника, есть потери врага, есть такие участки, что он вообще отказывается заходить на новые участки, вообще отступают. Мы их постоянно держим в напряжении", – сообщил танкист.

Боец рассказал, что ему после службы в АТО пришлось по-новому привыкать к боевым действиям.

"Сейчас, когда мы выезжаем на огневые позиции стрелять по врагу, то именно в тот момент, когда идет стрельба, даже по нам идет ответ, я на это не реагирую. В голове только крутятся мысли, чтобы четко сделать свою работу, желательно попасть во врага, уничтожить технику, уничтожить живую силу", – говорит "Заяц" и добавляет, что на его направлении у танкистов много работы.

В Генштабе озвучили потери врага

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 36 200 (+230) человек ликвидировано;

танков ‒ 1589 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3754 (+10) ед.;

артиллерийских систем – 804 (+3) ед;

РСЗО – 246 (+0) ед.;

средств ПВО – 105 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов – 187 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);

крылатых ракет – 144 (+0);

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2629 (+11) ед;

специальной техники – 65 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. В Генштабе сообщили, что данные уточняются.

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Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 4 июля: