Денисова рассказала, как захватчики пытают бойцов ВСУ препаратом "М"

Российские военные издевались в плену над украинцами

Денисова рассказала о пытках, которые оккупанты применяли к нашим военным / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты вводили украинским военнопленным неизвестные препараты на букву "М", после чего они падали в обморок и теряли память. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, о зверствах оккупантов рассказали освобожденные из плена украинские военные.

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Бойцов удерживали в подвалах и хозяйственных постройках. Во время этапирования им заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок и связывали руки веревками. Бойцов перевели в гауптвахты, следственный изолятор в Донецке и исправительную колонию №120. После этого их этапировали в СИЗО Таганрога и Воронежа.

"С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных сил Украины и бойцам отряда специального назначения "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, использовали плоскогубцы, закидывали петлю на шею и душили. Кроме того, пытали электротоком, били киевлянкой и ногами", – сообщила Денисова.

Также российские военные заставляли наших бойцов учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ, в случае отказа – применяли пытки.

Женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось минимум 17-20. У них не было средств гигиены и возможности помыться.

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На их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин, а самих пленниц принуждали к половым актам.

Кроме того, раненым не оказывали жизненно необходимую медицинскую помощь. Также пленным не давали воду, 1,5 литра воды были рассчитаны на 30-40 человек, их ограничивали в питании. Дневной рацион пленных состоял из куска хлеба и сала. Давая мясо, оккупанты издевались и говорили, что оно "человеческое".

Обмен пленными

Украинских военных, героически державших оборону завода "Азовсталь" в Мариуполе, обменяют на пленных российских оккупантов.

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Госдума РФ хочет запретить выдачу пленных из числа украинских защитников батальона "Азов". Предложение внес член комитета по просвещению Анатолий Вассерман, который назвал Украину "террористической группировкой".