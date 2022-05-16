Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Денисова рассказала, как оккупанты издеваются над украинцами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 16:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Десятки тысяч людей подвергают процедуре "фильтрации" – допросам и пыткам
Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что жители оккупированных территорий подвергаются фильтрации
Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что жители оккупированных территорий подвергаются фильтрации / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе. Десятки тысяч украинцев держат в нечеловеческих условиях, ежедневно унижают и пытают.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

Реклама

"По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан. Сейчас эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ. Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня", – сообщила омбудсмен.

По ее словам, граждан Украины "допрашивают, тщательно осматривают, при этом удерживают в нечеловеческих условиях, унижают и пытают".

"Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. уничтожение украинцев. Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство РФ оправдывает уничтожение украинцев", – пишет Денисова.

Она напомнила, что любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности, с целью получения от них или от третьих лиц каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Оккупанты проводят "100-процентную фильтрацию" Мариуполя

В Мариуполе жителям, у которых нет справок о фильтрации, запрещено передвигаться по городу, а людей, не прошедших проверку, отправляют в изоляторы под Оленевкой и в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

Реклама

Оккупанты хотят провести 100-процентную фильтрацию местного населения. Многие вывезены за пределы города на фильтрацию в село Безименное и под Новоазовск

Более месяца в фильтрационных лагерях содержится около двух тысяч человек.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 16 мая
1
Личный состав 27700
Личный состав
2
Самолеты 200
Самолеты
3
Вертолеты 165
Вертолеты
4
Танки 1228
Танки
5
ББМ 2974
ББМ
6
Артиллерия 577
Артиллерия
7
Средства ПВО 89
Средства ПВО
8
РСЗО 195
РСЗО
9
БПЛА 427
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2101
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
Слава Украине!
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29934.96

Binance Coin (BNB)

299.28

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

67.39

Theta (THETA)

1.35

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,38 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.38

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять