Денисова рассказала, как оккупанты издеваются над украинцами

Десятки тысяч людей подвергают процедуре "фильтрации" – допросам и пыткам

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что жители оккупированных территорий подвергаются фильтрации / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ввели процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном украинском городе. Десятки тысяч украинцев держат в нечеловеческих условиях, ежедневно унижают и пытают.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

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"По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан. Сейчас эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ. Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня", – сообщила омбудсмен.

По ее словам, граждан Украины "допрашивают, тщательно осматривают, при этом удерживают в нечеловеческих условиях, унижают и пытают".

"Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. уничтожение украинцев. Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство РФ оправдывает уничтожение украинцев", – пишет Денисова.

Она напомнила, что любое принуждение физического или морального порядка к гражданскому населению, в частности, с целью получения от них или от третьих лиц каких-либо сведений, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

Оккупанты проводят "100-процентную фильтрацию" Мариуполя

В Мариуполе жителям, у которых нет справок о фильтрации, запрещено передвигаться по городу, а людей, не прошедших проверку, отправляют в изоляторы под Оленевкой и в тюрьму "Изоляция" в Донецке.

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Оккупанты хотят провести 100-процентную фильтрацию местного населения. Многие вывезены за пределы города на фильтрацию в село Безименное и под Новоазовск

Более месяца в фильтрационных лагерях содержится около двух тысяч человек.