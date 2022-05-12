Делают невозможное: защитники Мариуполя показали видео боев на "Азовстали"

Украинские военные выбивают оккупантов с их позиций

Военные продолжают оборонять "Азовсталь" / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе, его защитники продолжают вести тяжелые бои с оккупантами. Враг не оставляет попыток взять последний незахваченный участок Мариуполя, но украинские военные выбивают его с позиций. Видео опубликовал в своих соцсетях полк "Азов".

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", — говорится в сообщении "Азова".

Ситуация в Мариуполе