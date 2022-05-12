Делают невозможное: защитники Мариуполя показали видео боев на "Азовстали"

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию на заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе, его защитники продолжают вести тяжелые бои с оккупантами. Враг не оставляет попыток взять последний незахваченный участок Мариуполя, но украинские военные выбивают его с позиций. Видео опубликовал в своих соцсетях полк "Азов".
"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", — говорится в сообщении "Азова".
Ситуация в Мариуполе
- Завод "Азовсталь" находится в окружении войск оккупантов. Украинские защитники держат оборону, несмотря на превосходящие в несколько раз силы врага.
- Ранее главарь группировки так называемой ДНР Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе. Также он исключил возможность экстракции украинских военнослужащих, которые держат оборону на заводе. Пушилин хочет, чтобы украинские бойцы сложили оружие и ушли под трибунал.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские оставили заблокированную "Азовсталь". Сейчас у завода продолжаются локальные бои.