Дадут по 80 человек за одного – Арестович рассказал о ценных пленных оккупантах

В нашем обменном фонде племянники высокопоставленных чиновников России

Обменный фонд у нас богатый, считает Арестович / Коллаж "Сегодня"

У Украины есть богатый обменный фонд из военнопленных армии России, на которых мы легко можем обменять всех наших солдат, оказавшихся в плену у врага.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Реклама

Что известно

"Меняют не прямо один к одному. Стараются один к одному. Но бывает, условно говоря, 12 наших на 10-ть их. Или другой обмен наоборот – 12 их на 10-ть наших. Примерно одинаково. Относительно военных ВСУ, тут можно не волноваться. Мы сделаем все, чтобы обменять всех. Вообще всех. У нас такое количество российских пленных, что есть на что менять. Причем, среди них есть такие персонажи, за которых за одного дадут по 50 и по 80 человек, подозреваю. Очень ценные", – сообщил Арестович.

На уточняющий вопрос, советник рассказал, что это в первую очередь родственники высокопоставленных российских политиков и военных. Например, есть племянник губернатора области. Есть также старшие офицеры и много других "хороших кадров".

Обмен