Чтоб не дезертировал: российские военные приковали цепью собственного гранатометчика (видео)

Оккупант замерз насмерть

Российский гранатомётчик прикован цепью. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты приковали цепью российского гранатометчика, чтобы не дезертировал.

Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram.

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"Сталинские методы. Оккупанты приковали цепью российского гранатомётчика, чтобы не дезертировал. Он замёрз насмерть. Пусть увидят матери российских солдат. Нелюди", – рассказал Березовец.

Потери оккупантов с начала войны

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:

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личного состава – более 12 тыс. человек;

танков ‒ 362 ед.;

ББМ ‒ 1205 ед.;

артиллерийских систем –135 ед.;

РСЗО ‒ 62 ед.;

средства ПВО ‒ 33 ед.;

самолетов – 58 ед.;

вертолетов – 83 ед.;

автомобильной техники ‒ 585 ед.;

корабли/катера ‒ 3 ед.;

цистерн с ППМ ‒ 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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