Число жертв в результате ракетного удара по ОГА в Николаеве возросло

Спасатели из-под завалов достали 30 тел

Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими войсками по зданию Николаевского облсовета возросло до 30 человек.

Об этом сообщает Общественное.

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Отмечается, что 29 тел спасатели извлекли из-под завалов и еще один человек умер в больнице.

Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Позже стало известно о 12 погибших. Однако количество жертв растет.

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