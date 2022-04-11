Число жертв удара РФ по вокзалу в Краматорске выросло: 57 погибших, 119 пострадавших

Истории подвигов

Анастасия и Антон - медики из Харькова. Они решили не выезжать из родного города, а присоединились к волонтерскому центру и сейчас активно помогают землякам. А еще они сыграли первую свадьбу в харьковском метро. Одна из станций стала “загсом”, а друзья и укрывшиеся здесь люди - свидетелями. Жизнь должна продолжаться вопреки врагу и войне!

Слава Україні!