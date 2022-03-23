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Чернобаевки 9.0 не будет? Оккупанты вывели вертолеты с аэродрома населенного пункта (фото)

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23 марта, 05:41
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Враг провалил операцию по наступлению
Российских вертолетов в Чернобаевке больше нет/Фото: Planet Labs, коллаж: "Сегодня"
Российских вертолетов в Чернобаевке больше нет/Фото: Planet Labs, коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты вывели большую часть своей авиации с аэродрома в Чернобаевке под Херсоном. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает New York Times.

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Вывод авиации РФ может свидетельствовать о том, что российское наступление на этом направлении провалено. ВСУ уже восемь раз выбивали противника из этого населенного пункта, однако оккупанты все равно возвращали туда технику.

Космическая компания Planet Labs опубликовала два снимка. На фото от 16 марта на аэродроме видны российские вертолеты, а на фото от 21 марта их уже нет.

​Оккупанты забирают свою авиацию с аэродрома в Чернобаевке/Фото: Planet Labs

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Оккупанты взорвали ракетой свою же технику

В уже легендарном из-за регулярных поражений российских оккупантов аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине враг снова понес потери. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь на 22 марта российские войска из района аэродрома начали обстреливать Николаев системами залпового огня "Смерч".

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"В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", — рассказал Арестович.

Он также добавил, что днем, 22 марта, российские военные совершили пуск ракеты ПВО.

"Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5", — написал Арестович.

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