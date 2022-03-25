Чернобаевка, голодные смерти и отмена ВНО – главные новости Украины за 24 марта

За 24 марта в Украине российские оккупанты снова убили мирных жителей Донецкой области, в том числе и Мариуполя. Также сильные взрывы зафиксировали в Киевской области и Харькове.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости Украины за четверг, 24 марта.
ВСУ в десятый раз ударили по оккупантам в Чернобаевке
В четверг, 24 марта, вооруженные силы Украины десятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Далее по теме
"Чернобаевка", - коротко написал глава Николаевской ОГА.
Кроме того, советник президента Украины Алексей Арестович также подтвердил разгром оккупантов.
"На Чернобаевском аэродроме под Херсоном Вооруженные силы Украины в десятый раз нанесли сокрушительный удар российским войскам", - сообщил он.
На кадрах видно вспышки множества взрывов. Вероятно, использовалась система залпового огня.
Оккупанты убивают детей, а люди умирают от голода: что происходит в Мариуполе
В Донецкой области российские оккупанты убили еще двоих детей. В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и 5 раненых в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
За 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – 6 человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Эти жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких, когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.
"Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России. В условиях, когда централизованная массовая эвакуация невозможна, мы видим сотни и тысячи вдохновенных примеров взаимопомощи", – сообщили в Мариупольском городском совете.
Также в горсовете Мариуполя поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, который ежедневно помогают вывезти местных жителей из зоны активных боевых действий.
"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужно в десять раз больше жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Мы умоляем о помощи!" – добавили в горсовете.
Россия хочет закончить войну к 9 мая – сводка Генштаба ВСУ
Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство Российской Федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.
Подавляющее большинство медицинских учреждений РФ в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.
В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.
"Несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения", – говорится в сообщении.
В непризнанной так называемой Приднестровско-Молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.
Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.
В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.
В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.
В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.
В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.
ВНО отметили! Рада утвердила, как в этом году будут зачислять в вузы
Власти Украины определились с вариантом, как выпускники военного 2022 года смогут стать студентами высших учебных заведений. Верховная Рада приняла поправки к Закону Украины "О полном общем среднем образовании" и "Про высшее образование", которые позволят ученикам выпускных классов не сдавать ВНО и быть зачисленным в вузы по результатам единого мультипредментного онлайн-теста. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
"Учитывая правовой режим военного положения, вызванный военной агрессией Российской Федерации, агрессивность российских военных и террористических группировок к национальной системе образования и науки, предлагаем отменить сложение государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного тестирования в качестве конкурсного критерия доступа к образовательным услугам исключительно в 2022 году", – сказано в пояснительной записке к принятому законопроекту.
Принятые изменения освободили в 2022 году от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников учебных заведений полного общего среднего образования. Разрешен их прием в учреждения профессионального высшего образования и обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра в особом порядке. Этот порядок определен центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки – без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного теста.
Украина впервые обменялась военнопленными с РФ
Первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта по приказу президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", – написала Верещук.
Также, по ее словам, сегодня украинская сторона отправила к россиянам 11 российских моряков, которых спасли с затопленного судна возле Одессы.
"В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт Турции", – добавила вице-премьер.
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр"
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. Это мы уже называем "стабильной ситуацией". Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергся обстрелам с применением ракет типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота Российской Федерации", – рассказал он.
По словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.
"Мы стараемся довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не согласовывает зеленые коридоры для доставки", – заявил Синегубов.
Жителей Киевской области испугали сильные взрывы
В Киевской области вечером 24 марта гремят взрывы. В сети появилось много видео, на которых видно зарево. Очевидцы сообщают, что взрывов слышно много, идут обстрелы. Что именно взрывается, пока неизвестно.
Харьков снова сотрясают взрывы: возникли масштабные пожары
24 марта в Харькове снова слышны сильные взрывы. По городу зафиксированы пожары.
Как пишут очевидцы, в Харькове во многих районах слышны сильные взрывы, после обстрелов возникли масштабные пожары.
Информации о возможных пострадавших сейчас нет.
Под Васильковом оккупанты обстреляли эвакуационный поезд – в вагонах выбило окна
Под Васильковом Киевской области эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск попал под обстрел. В результате в трех вагонах выбило окна. Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.
По оперативным данным, пострадавших нет. Ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.
"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко. Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем", – написал Камышин.
США ввели санкции против Госдумы РФ
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов США в четверг, 24 марта.
Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) составило новый санкционный список, который окажет "глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок".
Депутатов Госдумы обвиняют в том, что они поддержали признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и военное вторжение России в Украину. К ранее попавшим под санкции 12 депутатам Госдумы, которые непосредственно обратились к президенту России с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", добавились еще 328 российских парламентариев.
Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список саму Государственную Думу как юридическое лицо.