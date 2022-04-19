"Частичка Чернобыля навеки с ними": названы последствия оккупации военными РФ Рыжего леса

Оккупанты несколько недель прожили в самом опасном месте Чернобыльской зоны

Позиции военных РФ в Рыжем лесу показали на видео / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции обустроили позиции в Рыжем лесу – самом опасном месте зоны отчуждения. Россияне долгое время жили, готовили еду, дышали пылью в месте, где опасно даже просто ступать.

Об этом говорится в видео "Військового телебачення України", которое обнародовал в своем Telegram-канале "Энергоатом".

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Отметим, что Рыжий лес настолько загрязнен радиацией, что даже просто ходить здесь небезопасно. А оккупанты решили организовать здесь оборонные позиции. Соответствующие таблички и указатели, предупреждающие об опасности, расставлены здесь повсюду, но армейцев это не остановило.

"Позади меня тот самый Рыжий лес, где российские солдаты копали окопы. Им очень хотелось удержать Чернобыль. Должны признать, что в определенной степени им это удалось. Теперь частичка Чернобыля навеки в их сердцах и во всем организме", – рассказал военный журналист Александр Соловий.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук:

"Как раз в Рыжем лесу, где рашисты рыли окопы, они жили, они дышали пылью, готовили здесь пищу, жгли костры, соответственно, горела трава, и они также всеми этими продуктами горения дышали. Конечно, это не останется просто так для их здоровья, это будет их медленно, а некоторых, наверное, быстро убивать. Здесь была и тяжелая техника, и места для личного состава. Здесь было несколько десятков человек постоянно, и они, безусловно, менялись через определенное время".

Чернобыльская зона в оккупации