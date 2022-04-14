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Будет большая битва: жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 13:37
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Петр Андрющенко призвал жителей как можно скорее эвакуироваться
Битва за восток Украины может определить будущее войны
Битва за восток Украины может определить будущее войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине предстоит большая битва за восточную территорию — об этом написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Аналитики и разведка сходятся в том, что именно битва за восток определит будущее войны. Россияне стягивают силы для удара, который следует ожидать уже в конце недели. Удара, который по ярости и бесчеловечности, видимо, еще не знал подобного в этом столетии. Будущее Мариуполя зависит от Битвы за Восток, результат Битвы за Восток зависит от продолжительности Героической обороны Мариуполя. Поэтому в ближайшее время на Донетчине будет жарко", — заявил он.

По его словам, уже сейчас каждый день оккупанты пытаются совершить атаку за атакой, но успеха не имеют. Единственное, что страдает, — гражданская инфраструктура и люди, которые не имеют никакой ценности для россиян.

"Но на днях станет хуже. Не для наших воинов, готовых и выражающих просто чудеса обороны по всему Востоку. А для гражданских. Поэтому, эвакуируйтесь. Не медлите. Эвакуируйте своих близких, знакомых и друзей. Убедите. Убирайте и тяните к безопасности. Позже спасти будет сложно. А наши защитники должны делать свое дело и не смотреть назад на население", — призвал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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Олег Собчук Олег Собчук
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