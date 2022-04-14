Будет большая битва: жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться

Украине предстоит большая битва за восточную территорию — об этом написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
"Аналитики и разведка сходятся в том, что именно битва за восток определит будущее войны. Россияне стягивают силы для удара, который следует ожидать уже в конце недели. Удара, который по ярости и бесчеловечности, видимо, еще не знал подобного в этом столетии. Будущее Мариуполя зависит от Битвы за Восток, результат Битвы за Восток зависит от продолжительности Героической обороны Мариуполя. Поэтому в ближайшее время на Донетчине будет жарко", — заявил он.
По его словам, уже сейчас каждый день оккупанты пытаются совершить атаку за атакой, но успеха не имеют. Единственное, что страдает, — гражданская инфраструктура и люди, которые не имеют никакой ценности для россиян.
"Но на днях станет хуже. Не для наших воинов, готовых и выражающих просто чудеса обороны по всему Востоку. А для гражданских. Поэтому, эвакуируйтесь. Не медлите. Эвакуируйте своих близких, знакомых и друзей. Убедите. Убирайте и тяните к безопасности. Позже спасти будет сложно. А наши защитники должны делать свое дело и не смотреть назад на население", — призвал Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
- Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.
- Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.
- В Мариуполе военные РФ взяли в заложники членов экипажей теплоходов, которые шли под флагом Доминики и Ямайки.
- Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что в Мариуполе, по предварительным подсчетам, погибли 22 тысячи человек.