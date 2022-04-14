Будет большая битва: жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться

Петр Андрющенко призвал жителей как можно скорее эвакуироваться

Битва за восток Украины может определить будущее войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине предстоит большая битва за восточную территорию — об этом написал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

"Аналитики и разведка сходятся в том, что именно битва за восток определит будущее войны. Россияне стягивают силы для удара, который следует ожидать уже в конце недели. Удара, который по ярости и бесчеловечности, видимо, еще не знал подобного в этом столетии. Будущее Мариуполя зависит от Битвы за Восток, результат Битвы за Восток зависит от продолжительности Героической обороны Мариуполя. Поэтому в ближайшее время на Донетчине будет жарко", — заявил он.

По его словам, уже сейчас каждый день оккупанты пытаются совершить атаку за атакой, но успеха не имеют. Единственное, что страдает, — гражданская инфраструктура и люди, которые не имеют никакой ценности для россиян.

"Но на днях станет хуже. Не для наших воинов, готовых и выражающих просто чудеса обороны по всему Востоку. А для гражданских. Поэтому, эвакуируйтесь. Не медлите. Эвакуируйте своих близких, знакомых и друзей. Убедите. Убирайте и тяните к безопасности. Позже спасти будет сложно. А наши защитники должны делать свое дело и не смотреть назад на население", — призвал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе