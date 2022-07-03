Путин определился с планами на оккупированную Херсонскую область – британская разведка

Херсонщина – регион, который с февраля оказался под новой российской оккупацией

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Россия может провести псевдореферендум за присоединение в оккупированном Херсоне, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль.

Об этом сообщает британская разведка, упомянув заявления марионеточных должностных лиц по поводу организации "референдума" о присоединении к РФ к осени 2022 года.

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По их мнению, задержание 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева является попыткой оккупационных властей подавить сопротивление. Отмечается, что масштабное вооруженное и мирное сопротивление оккупации в Херсонской области продолжается.

"Херсонская область в наиболее полной степени попала под российскую оккупацию с февраля 2022 года, и некое "конституционное" решение для обоснования оккупации вероятно будет приоритетной политической целью для России. С большой вероятностью РФ прибегнет к сфальсифицированному голосованию, чтобы обеспечить себе приемлемый результат", ­– отмечают в обзоре.

Ранее мы сообщали, ВСУ освободили село в Херсонской области.

Также напомним, в Херсонской области мужчина подорвался на кассетном снаряде.