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Британская разведка назвала ключевой фактор в исходе битвы за Донбасс

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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30 июня, 09:53
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В Минобороны Британии выяснили, почему России не удалось окружить ВСУ
Британская разведка узнала о тактике ВСУ на Донбассе.
Британская разведка узнала о тактике ВСУ на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские силы продолжают удерживать свои позиции в городе Лисичанске Луганской области после отступления из Северодонецка. Способность ВСУ продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему остается ключевым фактором в исходе войны.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Бои сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города.

В то же время российские силы продолжают наступать со стороны Попасной, таким образом устраняя необходимость в форсировании новой крупной переправы через реку Северский Донец на этом участке.

На оперативном уровне российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

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"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании", – считают в британской разведке.

Наступление на Донбасс

По данным Генштаба, за последние сутки на Славянском направлении враг проводит перегруппировку войск и обороняется. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Мазановки, Дубравного и Краснополья.

На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Северск. Нанес авиаудар неподалеку от Волчаяровки. Ведет наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, боевые действия продолжаются.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестова, Покровского и Звановки и авиационный удар в районе Покровского. Украинские воины остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

Ранее мы писали, что российские захватчики бросили на захват города Лисичанска Луганской области большие резервы. Оккупанты используют даже давно устаревшие советские танки Т-62.

Также сообщалось, что оккупанты бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами.

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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