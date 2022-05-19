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Бомбили будто Хиросиму. Как оккупанты уничтожали Мариуполь

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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19 мая, 15:14
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Мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму
Российские оккупанты разрушили Мариуполь почти как Хиросиму. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты разрушили Мариуполь почти как Хиросиму. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты бомбили Мариуполь будто атомными бомбами. Захватчики более двух месяцев обстреливали город из гаубиц, танков, кораблей и авиации. Вероятно, использовались и противобункерные авиабомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Мощность выпущенных по Мариуполю снарядов в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

"Оккупанты пугают мир оружием массового поражения, но фактически в Мариуполе они уже устроили массовое уничтожение мирного населения. Российская армия совершила преступление против человечества. Это факт. Это самый большой геноцид в Европе со времен Второй мировой. Мы оцениваем количество жертв минимально в 20 тысяч человек. Но фиксация все новых братских могил гласит, что эта оценка не окончательная", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Бомбардировка Хиросимы

В 1945 году США сбросили на этот японский город ядерную бомбу. Взрывом было убито от 70 до 80 тысяч человек, от 90 до 166 тысяч человек умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Через полгода после бомбардировки умерли еще около 200 тысяч японцев, или даже больше, от последствий взрыва.

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