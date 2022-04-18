Более 100 российских оккупантов отказались еще раз ехать воевать в Украину – журналист

Россиян уже отправили из полевого лагеря в Белгородскую область

Военные РФ отказываются повторно воевать на Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 100 российских военных 200-й отдельной мотострелковой бригады не захотели продолжать участвовать в войне в Украине.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк Facebook.

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По его данным, эти военные после полномасштабного вторжения уже находились в Украине, однако снова возвращаться на войну не захотели.

"Личный состав 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) после выполнения служебно-боевых заданий во время проведения специальной военной операции на территории Украины больше не желает участвовать в боевых действиях. Более 100 военнослужащих бригады отказались от дальнейшего участия в "специальной военной операции", – написал журналист.

Поэтому российские военные были отправлены из полевого лагеря в Белгородской области в пункт постоянной дислокации — в поселок Печенга Мурманской области.

В ОРДЛО не желают служить оккупантам

Россия рассчитывала мобилизовать с территории ОРДЛО 26 тысяч человек в сухопутные войска, но эти планы сорваны.

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"План по мобилизации 26 000 "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван. Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена", – говорится в сообщении украинской разведки.

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