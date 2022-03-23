Блинкен и Столтенберг обсудили помощь Украине

Госсекретарь США подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины

Бленкен пообщался со Столтенбергом/Фото: REUTERS/Francois Le noir, Alex Edelman/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили меры по укреплению восточного фланга Альянса, а также дальнейшие шаги для совместного ответа на агрессию РФ против Украины.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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"Госсекретарь подтвердил необходимость мощного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущие шаги по укреплению способностей сдерживания и обороны НАТО", — отметили в Госдепартаменте США.

Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины на фоне войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.

"Стороны также обсудили масштабную гуманитарную и оборонную помощь, которую союзники НАТО оказывают Украине в двусторонних форматах", — говорится в сообщении.

Зеленский примет участие в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО. Встреча запланирована на 24 марта в Брюсселе. Глава государства воспользуется видеосвязью.

"Украина там будет принимать активное участие. Какое именно, мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Он добавил, что Зеленский планирует поднять на саммите вопрос прекращения военных преступлений России против народа Украины и гражданской инфраструктуры.

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"Это можно сделать несколькими путями: закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию... О новых форматах безопасности говорить не будут", — отметил Никифоров.

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